Settore Giovanile Milan: tutti i successi del weekend rossonero

Un altro fine settimana in archivio. Si sono giocate tante partite in questo weekend di calcio del nostro Settore Giovanile, con molte squadre impegnate. Non è scesa in campo la Primavera femminile, per la sosta nazionali, ma le Under femminili si sono ben comportate: successi importanti, infatti, per U17 e U15 nelle rispettive fasi interregionali. Risultato e avversaria identici per U16 e U15 maschili, che hanno superato entrambe per 4-0 il Mantova. Nella sfida di lunedì contro l'Atalanta, la Primavera maschile ha vinto per 2-1, mentre il programma si è chiuso martedì con la sconfitta casalinga dell'Under 18 contro il Genoa.