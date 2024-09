Rimini-Milan Futuro, Vos assente: ecco il reale motivo | PM News

Silvano Vos non è presente neanche in panchina per Rimini-Milan Futuro: ecco il motivo della sua assenza per il match di Serie C

Silvano Vos non è presente nemmeno in panchina in occasione di Rimini-Milan Futuro, match della 5^ giornata di Serie C. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il ragazzo sarebbe indisponibile per la botta alla caviglia presa contro la Torres che lo ha costretto a lasciare il campo a metà gara. LEGGI ANCHE: Serie C – Rimini-Milan Futuro: la diretta della partita | LIVE News