Primavera Femminile, Cesarini: “Felice a livello personale, ma è un di più”

Milan Primavera Femminile, le parole di Erin Cesarini

"Sono felice per la vittoria, che comunque è una grande soddisfazione per la squadra. Una soddisfazione che ci meritavamo per come stiamo lavorando dall'inizio di questa stagione. È stata una bella soddisfazione anche a livello personale, però è una cosa in più. Quello che conta è che abbiamo visto questo trofeo. Ci dà ulteriore consapevolezza per il percorso che abbiamo fatto nel girone di qualificazione, non tanto per la finale che non è stata la nostra migliore partita. Dobbiamo continuare così, lavorando quotidianamente, per toglierci poi un'altra grande soddisfazione alla fine dell'anno".