Youth League, Salisburgo-Milan 1-1: cronaca e tabellino del match | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match di Youth League contro il Salisburgo

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Buona la prima in Europa. La Primavera inchioda sul punteggio di 1-1 il Salisburgo, vice campione in carica, nella gara inaugurale della Youth League 2022/23 e comincia il proprio cammino europeo con un pareggio che fa ben sperare. I rossoneri intrepretano al meglio la gara dopo un inizio faticoso, in cui gli austriaci erano riusciti ad imporre i propri ritmi elevati, portandosi anche in vantaggio al 10' con il penalty di Coubis e tenendo botta al ritorno del Salisburgo, chiudendo gli spazi nelle vie centrali e sfruttando le ripartenze per colpire.

Nella ripresa il pareggio di Konate ma il risultato finale gratifica comunque la crescita nel gioco e nella convinzione dei rossoneri, apparsi migliorati sotto diversi aspetti, in particolare nella fase difensiva ma anche nella personalità con cui hanno gestito il match. Ai ragazzi ora il compito di dare seguito alla buona prova di oggi nell'imminente impegno col Cagliari in Primavera 1, in programma domenica 11 settembre alle 11.00 al PUMA House of Football.

LA CRONACA

Pronti via e i padroni di casa portano subito la prima minaccia alla porta rossonera con il tiro ad incrociare di Berki, Nava è attento e respinge in corner. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Lechner non sfrutta al meglio un rimbalzo favorevole e da pochi passi fallisce la deviazione aerea. Il Salisburgo insiste e al 3' sfiora ancora il gol del vantaggio: Nava respinge coi pugni la botta di Yeo, sulla ribattuta Gevorgyan spara sul fondo. Il Milan si riordina dopo le difficoltà iniziale e al 9' colpisce in ripartenza: Cuenca viene steso in area dall'uscita del portiere austriaco Krumrey, sul dischetto si presenta capitan Coubis che trasforma spiazzando l'estremo difensore. La rete galvanizza i ragazzi di Abate e toglie certezze ai biancorossi. Al 36' Gala piomba sul tiro-cross di Cuenca e da due passi spedisce sulla traversa il tap-in. Il Salisburgo torna a rendersi pericoloso solo nel finale di frazione. Al 42' Berki spreca a porta libera sull'invito di Molnar, mentre due minuti dopo Pejazic colpisce il palo su calcio di punizione. Nel minuto di recupero, El Hilali apparecchia per Pluvio che dal limite alza troppo il piattone andando solamente vicino al raddoppio.

La ripresa si apre con la grande iniziativa ancora di El Hilali sulla trequarti, Traorè riceve sulla corsa e dribbla Gevorgyan in area ma al momento del tiro scivola. Al 65' il Salisburgo trova il pari: Pejazic si conquista il fondo e mette in mezzo, Konate è il più lesto ad arrivare sul pallone e spedisce in rete con un tocco ravvicinato. Non passano neanche cinque minuti e Nsiala perde palla in impostazione, Konate prova a scavalcare Nava ma dosa male la forza del pallonetto. Il match si stabilizza e i due allenatori provano a scuotere lo stallo con i cambi. Il Milan ricorre alle accelerazioni di Traorè per alleggerire la pressione avversaria, mentre il Salisburgo si affida ai calci piazzati come la punizione dal limite di Pejazic al 79', conclusione fuori. Brivido finale per la Primavera al 89' con il traversone di Bijelic che attraversa tutta l'area senza trovare la deviazione vincente. Nel recupero, la rovesciata di Traorè sul cross di Longhi viene murata dalla difesa austriaca mentre Coubis va vicino all'eurogol con una gran botta dalla distanza. Finisce 1-1.

IL TABELLINO

SALISBURGO-MILAN 1-1

SALISBURGO (4-3-3): Krumrey; Gevorgyan (42'st Bijelic), Moswitzer, Molnar, Pejazic; Yeo, Sahin, Hofer (14'st Jano); Berki, Lechner (14'st Reischl), Konate. A disp.: Toth, Gertig; Trummer, Paumgartner. All.: Ingolitsch.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Nsiala, Bartesaghi (17'st Bozzolan); Gala (26'st Zeroli), Marshage, Pluvio (32'st Foglio); Cuenca (17'st Scotti), El Hilali (26'st Longhi), Traore. A disp.: Torriani; Paloschi. All. Abate.

Arbitro: Daniel Schlager (GER).

Gol: 10' Coubis (M), 20'st Konate (S).

Ammoniti: 33' El Hilali (M); 11' st Coubis (M); 48' st Sahin (S). Segui in diretta la partita >>>