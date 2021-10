Youth League, Porto-Milan 3-1: Maldini e Massara in tribuna (FOTO)

Brutta sconfitta per il Milan Primavera, che ha perso per 3-1 contro il Porto in Youth League. Maldini e Massara hanno assistito al match

Continuano le difficoltà in Youth League del Milan Primavera, ultimo in classifica nel gruppo B con un punto conquistato in tre partite. I ragazzi di Federico Giunti hanno infatti perso per 3-1 contro un Porto apparso superiore. Nonostante la tensione sia abbastanza alta per il match di Champions League di questa sera, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno assistito al match in tribuna a Vila Nova de Gaia. Insieme a loro anche alcuni membri dello staff tenico rossonero come Daniele Bonera e il vice di Stefano Pioli Giacomo Murelli. Ecco la foto pubblicata dal profilo Twitter del Settore Giovanile rossonero. Ecco dove vedere Porto-Milan in tv e in streaming