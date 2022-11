Youth League – Milan-Salisburgo 2-1: commento e classifica | News

Il Milan di Ignazio Abate accede alla fase ad eliminazione diretta della UEFA Youth League ! I rossoneri hanno battuto questo pomeriggio, al Vismara, il Salisburgo 2-1. Una vittoria che è arrivata dopo un primo tempo non disputato alla grande dai ragazzi di Abate , i quali hanno subito alcune avanzate degli avversari. Da segnalare, infatti, tre buone occasioni per gli austriaci, in particolare un tiro di Crescenti salvato sulla linea da Simic . Milan che nella prima frazione di gioco non si rende mai pericoloso e i primi 45 minuti si sono conclusi con il risultato di 0-0.

Nel secondo tempo però cambia la musica e gli avversari trovano subito il gol del vantaggio. Al 47esimo minuto Zeteny viene servito in area di rigore, dopo un errore difensivo del Milan, e insacca il pallone alle spalle di Nava. Un minuto più tardi, però, arriva subito la reazione dei rossoneri. Gran palla di Gala che lancia Lazetic verso la porta: il serbo è freddo e insacca la sfera in rete. Ma non è finita, perché quattro minuti dopo, al 52' i rossoneri trovano il gol del vantaggio. Gran lancio di Pluvio che serve Alesi sulla corsa: il centrocampista apre il piattone destro e insacca in rete. Da lì in avanti la partita diventa molto fisica, con tanti scontri fisici. La squadra di Abate gestisce il vantaggio e sfiora il 3-1 all'89esimo con Sia, ma il suo tiro viene erroneamente deviato da un suo compagno di squadra.