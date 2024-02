Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Braga in Youth League

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' al termine del match contro il Braga , valevole per i quarti di finale della UEFA Youth League 2023/2024 , e terminato 3-2 d.c.r. Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Milan Primavera, Abate: "Peccato per la leggerezza commessa"

"Dopo il 90° in panchina l'umore non era dei migliori, abbiamo commesso la leggerezza di non coprire sul cross, ma cosa posso chiedere di più a questi ragazzi? Mi porto dietro l'abbraccio finale. L'abbiamo interpretata bene, sbagliando il rigore, i ragazzi hanno dimostrato la voglia di vincere e passare il turno. Questa era una partita spartiacque della stagione. Ora puntiamo ai play-off nelle ultime 11 e vogliamo essere protagonisti nel finale di stagione".