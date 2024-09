Nella giornata di oggi, martedì 17 settembre, alle ore 14:30 il Milan Primavera di Federico Guidi scenderà in campo al 'Puma House of Football' per il suo esordio in Youth League contro il Liverpool, sfida di cui vi proponiamo, di seguito, le probabili formazioni. I giovani diavoli tornano a giocare la competizione europea in cui devono difendere una finale. Nella scorsa stagione, infatti, l'undici allora allenato da Ignazio Abate aveva raggiunto l'ultimo atto salvo poi inchinarsi all'Olympiakos.