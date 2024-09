Youth League – Milan-Liverpool, Camarda torna a disposizione | PM News

Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero, è presente al 'Puma House of Football' per il match Milan-Liverpool di Youth League

Il Milan Primavera di Federico Guidi scenderà in campo tra circa un'ora contro il Liverpool nella prima giornata della Youth League 2024/2025 , e tra i protagonisti ci sarà Francesco Camarda , attaccante classe 2008.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il giovane talento rossonero è presente al 'Puma House of Football' insieme ai compagni di squadra. Torna quindi a disposizione il classe 2008 dopo che aveva saltato l'ultima sfida di Serie C contro l'Ascoli. Possibile, quindi, che prenda parte anche alla gara del Milan Futuro contro la Torres in programma nella giornata di domani, mercoledì 18 settembre.