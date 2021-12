Youth League, Milan-Liverpool 1-1: i gol e gli highlights (VIDEO)

E' terminata 1-1 la partita di Youth League tra Milan e Liverpool. Le reti portano le firme di Musialowski e Nasti: ecco i momenti salienti

Ieri pomeriggio si è giocato l'ultimo atto della UEFA Youth League per il Milan di Federico Giunti. Seppur già consapevoli di essere eliminati, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 al Centro Sportivo Vismara contro i pari età del Liverpool. Le reti portano le firme di Musialowski per i Reds e Nasti per il Diavolo. Ecco, di seguito, i gol e gli highlights di Milan-Liverpool. Champions League: Milan eliminato, ma i conti sorridono.