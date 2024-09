Youth League – Milan-Liverpool 0-0: il palo nega la gioia a Camarda

Il Milan Primavera di Federico Guidi scende in campo contro i pari età del Liverpool nella gara valida per la prima giornata della Uefa Youth League , l'equivalente della nuova Champions League a livello giovanile. Ecco quanto successo al PUMA House of Football

Milan-Liverpool, il primo tempo

L'approccio del Milan è dei migliori, personalità e pressing alto fanno sì che il baricentro rossonero sia spesso e volentieri spostato verso l'area avversaria. I primi a provarci sono Sia e Camarda con il primo che lancia il secondo sulla corsia di destra, l'attacco, però, non ottiene l'effetto sperato. Poco dopo il numero 9 ha l'occasione di punire i Reds, ma si fa ipnotizzare dall'uscita di Misciur e cade senza che il portiere lo tocchi: per il direttore di gara è cartellino giallo per simulazione. Ma Camarda non si arrende: qualche istante dopo, infatti, riceve da Comotto e manda Sia, il classe 2005 prova il piazzato, ma il tentativo non coglie impreparato Misciur. Al 42' capita forse la miglior occasione per il Diavolo: Bakoune entra bene in area ed offre al centro, Misciur smanaccia ed anticipa Camarda, poi si supera su Liberali, colto, però, in fuorigioco. Si va a riposo, così, a reti bianche, in attesa di una seconda frazione di gara che si preannuncia frizzante.