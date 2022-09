Youth League – Milan-Dinamo Zagabria 3-0: commento e classifica | News

Il secondo tempo inizia con la Dinamo Zagabria subito forte, considerato il doppio svantaggio da recuperare. Un tiro a giro di Sakota fa tremare Nava, ma il pallone esce fuori di poco. Da lì in poi è di nuovo dominio rossonero. Diverse le conclusioni per la squadra di Abate nel corso del secondo tempo. Le più importanti sicuramente sono capitate sui piedi di Traore, El Hilali, Lazetic, Scotti e ancora El Hilali, questi ultimi due in un'unica azione da rete. E' entrato bene a gara in corso Lazetic, autore del gol del 3-0 finale, che ha sostituito Longhi, autore di una partita tutto sommato buona. Migliore in campo in assoluto Chaka Traore, l'incubo della difesa croata. Bene anche il capitano Andrei Coubis. Grazie a questo successo, la squadra di Abate si porta a quattro punti in due partite disputate nel proprio girone.