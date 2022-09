Youth League, Milan-Dinamo Zagabria: ecco l’arbitro della partita

Dopo un inizio da dimenticare, il Milan Primavera di Ignazio Abate ha iniziato a prendere le misure. In occasione dell'esordio stagionale in Youth League, i rossoneri hanno costretto al pareggio per 1-1 i vice campioni d'Europa del Salisburgo. Nella giornata di ieri, invece, la vittoria per 2-0 contro il Cagliari Primavera grazie ai gol di Chaka Traore e Jordan Longhi. Adesso è nuovamente tempo di Europa e, in tal senso, ecco la designazione arbitrale di Milan-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Youth League.