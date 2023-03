Milan Primavera, Abate: “Abbiamo fatto qualcosa di indescrivibile”

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV in seguito al successo contro i pari età dell' Atletico Madrid . Tra le tematiche toccate dall'ex terzino rossonero anche quella relativa alla prestazione in sé, che lo stesso allenatore ha definito indescrivibile. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate sulla prestazione contro l'Atletico

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, di indescrivibile. Penso a dove siamo partiti: squadra molto giovane, risultati altalenanti, ma stiamo crescendo nell'atteggiamento, nel rimanere dentro la partita, nel sacrificarsi; è giusto proporre un calcio con idee, ma senza atteggiamento non si vince. Ci abbiamo messo il cuore. Domenica abbiamo una finale in campionato ad Empoli. Andiamo avanti. Per il momento ce la godiamo: gruppo giovane, atteggiamento, rabbia. Oggi siamo entrati in gara piano piano, facendo 70-75 minuti da grande squadra".