Youth League, Liverpool-Milan: il report del sito rossonero

I Reds si impongono 1-0 alla prima in Youth League nonostante le tante occasioni da gol dei rossoneri, più volte vicini al pari.

Nonostante il risultato, quindi, ci sono diverse indicazioni positive per i rossoneri, che non hanno di certo sfigurato nel ritorno sul palcoscenico europeo che mancava dal 2014. Da segnalare anche la bella prestazione di Desplanches tra i pali, Di Gesù in mezzo al campo e dei subentrati Alesi e Bozzolan. Una prestazione che può essere un punto di partenza per i prossimi impegni, sia in campionato con la Roma che sarà ospite al Vismara sabato alle 11.00, sia in Europa con l'appuntamento casalingo contro l'Atlético Madrid il prossimo 28 settembre.