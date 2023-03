Youth League, Abate e Torres si ritrovano in Milan-Atletico Madrid

In occasione di Milan-Atletico Madrid di Youth League si ritroveranno gli ex compagni di squadra in rossonero Ignazio Abate e Fernando Torres

Fabio Barera

Dopo il successo contro il Rukh Lviv, che ha catapultato il Milan Primavera tra le migliori otto d'Europa, i ragazzi di Ignazio Abate torneranno in campo nella giornata di martedì 14 marzo. Il prossimo avversario in Youth League sarà l'Atletico Madrid, che è guidato in panchina da una vecchia conoscenza del Diavolo, l'ex attaccante Fernando Torres.

Come ricorda gazzetta.it, El Niño arrivò al Milan nel corso del calciomercato estivo del 2014, segnando in rossonero un solo gol, contro l'Empoli di Maurizio Sarri, proprio su assist dell'allora compagno di squadra Ignazio Abate. Al Puma House of Football si ritroveranno nelle vesti di tecnici, per contendersi un posto tra le migliori 4 del Vecchio Continente.

Il Milan Primavera arriva a questo appuntamento forte del successo contro il Rukh Lviv, ma con un cammino in campionato abbastanza deludente. I Colchoneros, al contrario, si spartiscono la testa della classifica con il Real Madrid e hanno surclassato il Genk con un netto 4-1. Occhi puntati, come consiglia la Rosea, su Adrian Nino, considerato la stella dela squadra. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>

