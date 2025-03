Weekend di sfide per le giovanili del Milan: ecco tutti gli impegni dei rossoneri

Weekend a braccetto per la Primavera, sia maschile che femminile di fronte alla Sampdoria, e per Under 16 e Under 15, impegnate in coppia a domicilio dell'Atalanta. Avversari e gare di livello anche per Under 18, Under 17 e Under 17 femminile di scena nel Derby. Sabato intenso, spesso in esterna, in programma esami da affrontare al massimo per archiviare al meglio il mese di marzo.