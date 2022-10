Torino-Milan primavera 2-0: il commento e la classifica aggiornata | News

Brutta sconfitta per il Milan primavera che perde 2-0 in casa del Torino. Nonostante le due squadre fossero reduci dagli impegni di coppa in settimana, i granata sono apparsi più brillanti dei rossoneri e hanno meritatamente portato a casa i tre punti. Gol che arrivano tutti nella prima frazione di gioco. Un incontenibile Dell'Aquila apre le marcature al quarto minuto di gioco, insaccando il pallone in rete dopo una grande giocata su Paloschi. Arriva la risposta del Milan con Chaka Traore due minuti più tardi, ma è bravo Passador a non farsi sorprendere. Rossoneri che sembravano poter pareggiare i conti, ma al 34esimo arriva il raddoppio dei padroni di casa. Voragine della difesa di Abate, ne approfitta Weidmann che insacca in rete un pallone servito da Ginetis. Poco prima della fine del primo tempo, calcio di rigore per il Torino. Dal dischetto parte Jurgens, ma è bravissimo Nava ad opporsi e ad evitare il 3-0.