Serie A Primavera, Milan-Sampdoria 1-4: le pagelle dei giocatori di Giunti

Una sconfitta pesante per risultato e per conseguenze. Un 4-1 che, probabilmente, taglia fuori il Milan dai play-off. I rossoneri crollano totalmente nel secondo tempo. Passati in svantaggio alla fine del primo tempo, dopo una prima frazione comunque abbastanza buona, i rossoneri erano riusciti a pareggiare in avvio di ripresa. Poi, però, due gol in rapida successione e poi il quarto in chiusura di gara. Un risultato, come detto, che taglia fuori gli uomini di Federico Giunti dalla corsa ai play-off.