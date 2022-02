Una sconfitta deludente per il Milan Primavera di Federico Giunti, che nonostante sia passato in vantaggio, contro l'Atalanta di mister Brambilla perde 1-3. La partita è stata giocata male dai rossoneri, che hanno creato pochissimo e che sono stati messi sotto da ogni punto di vista. Ne è derivata, appunto, una sconfitta da dimenticare. Ecco le pagelle dei giocatori rossoneri per la nostra www.