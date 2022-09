Serie A Femminile, il match preview di Roma-Milan | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di oggi contro la Roma del campionato femminile

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Dimenticare in fretta la sconfitta all'esordio con la Fiorentina e voltare subito pagina. Questo l'imperativo per la squadra di Ganz impegnata questo weekend nella difficile trasferta a Roma per il match di apertura della seconda giornata della Serie A Femminile 2022/23. Di ritorno dalla pausa nazionali, le rossonere sono chiamate alla prestazione nello scontro diretto con le giallorosse, corsare a Pomigliano nel successo per 2-0 della prima giornata. Un big-match, il cui calcio d'inizio sarà alle 14.30, che vi andiamo a presentare con la nostra Match Preview.

QUI MILAN

Ganz confida nell'interpretazione della legge dell'ex di Lindsey Thomas per scongiurare il terzo KO di fila nel torneo. La francese è già andata a bersaglio due volte contro le sue vecchie compagne nella sua prima stagione in rossonero: un gol in semifinale di Supercoppa e uno in Serie A. Debutto con gol per Kosovare Asllani, ora in cerca del secondo gol consecutivo come non le accade dal giugno 2021 - con la maglia del Real Madrid.

Queste sono le convocate del Milan in vista del match: Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini; Adami, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

Le parole di Mister Ganz alla vigilia: "Sarà una partita importante contro una squadra che sta facendo molto bene. Siamo pronti, qualche giocatrice non è al massimo ma daremo battaglia per portare a casa punti importanti"

QUI ROMA

Le giallorosse hanno conquistato la seconda posizione della Serie A Femminile 2021/22 proprio davanti al Milan e anche questa stagione rappresentano un avversario temibile. La Roma vanta la striscia aperta di imbattibilità più lunga tra le squadre attualmente in Serie A e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite. I pericoli maggiori fra le giallorosse potrebbero arrivare dall'ex Giacinti, a segno all'esordio con le capitoline, e da Andressa Alves, protagonista di entrambe le reti della Roma contro il Milan nella scorsa Serie A e autrice di quattro reti nel torneo nel 2022. Solo Paloma Lázaro ha fatto meglio, sette, fra le ragazze di Spugna.

“Mi aspetto un Milan con voglia di riscatto e con giocatrici importanti", ha dichiarato Alessandro Spugna. "Non abbiamo mai vinto con loro, vogliamo sfatare questo tabù”.

PRE-PARTITA

La squadra di Ganz riparte dalla score positivo conquistato contro la Roma nella scorsa stagione: in campionato finì 1-1 sia all'andata che al ritorno, mentre nella Semifinale di Supercoppa le rossonere si imposero per 2-1. Il Milan, in generale, è imbattuto contro la capitoline in Serie A, grazie a cinque successi (nei primi cinque confronti) e tre pareggi (nei tre più recenti, due dei quali in casa delle giallorosse). In totale, sei dei dieci precedenti fra le due formazioni in tutte le competizioni sono andate alla squadra di Milano.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Roma-Milan sarà trasmessa, a partire dalle 14:00, su La7, Timvision e anche su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, a partire dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale dell'incontro.

QUI SERIE A FEMMINILE

A dirigere Roma-Milan è stato designato l'arbitro Giuseppe Collu, fischietto della sezione di Cagliari. Ad assisterlo i guardalinee Grasso (Acireale) e Cesarano (Castellammare di Stabia), mentre il quarto uomo sarà Matteo (Sala Consilina). La stagione 2022/23 della Serie A Femminile si è aperta settimana scorsa con le vittorie di Juventus, Inter, Roma, Samp e Fiorentina, tutte a punteggio pieno. Nessun pareggio, invece, nella prima giornata. Domani scenderanno in campo Roma-Milan per l'anticipo pomeridiano e Sampdoria-Pomigliano per l'anticipo serale della seconda giornata; domenica altro scontro diretto in calendario, alle 14:30 va in scena Juventus-Inter. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming