Sassuolo-Milan Primavera 0-2, Camarda in gol: ecco il report

(fonte:acmilan.com) - La Primavera continua a stupire. Dopo i successi contro Monza e Bologna, i rossoneri di Mister Abate hanno ingranato la terza superando il Sassuolo 2-0. Allo stadio Ricci, il Milan ha dato continuità al convincente inizio di stagione, segnando un gol per tempo: il lampo di Victor ha aperto le danze nel primo tempo, la prima rete in categoria di Francesco Camarda - classe 2008 - ha chiuso i giochi nel finale. Tre punti importanti, ottenuti da squadra matura e consapevole delle proprie qualità. I rossoneri non hanno concesso alcuna chance al Sassuolo lungo tutto l'arco dei novanta minuti di gioco, mostrandosi solidi dietro e aggressivi in pressione.La terza vittoria in altrettante gare di campionato porta con se anche il primo clean sheet stagionale, mentre la novità di formazione di giornata è stata rappresentata dall'esordio da titolare di Vittorio Magni, propositivo sulla corsia arretrata di sinistra. Continuare a vincere e convincere è l'obiettivo dei rossoneri, attesi da due appuntamenti di spessore: al PUMA House of Football arrivano il Newcastle - martedì 19 settembre - per il debutto in Youth League - e la Juventus - sabato 23 - per la 4ª giornata di Primavera 1. Forza ragazzi!