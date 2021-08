Risultati Primavera – Sassuolo-Milan 1-1: tabellino, marcatori, top e flop

Il tabellino completo di Sassuolo-Milan, gara della 1^ giornata del campionato Primavera. Ecco tutti i numeri e le statistiche della partita

Sassuolo e Milan hanno dato il via al programma della prima giornata del campionato Primavera 1. Parte subito forte il Diavolo che trova il gol del vantaggio all'ottavo minuto di gioco. Errore del portiere neroverde Vitale, il quale rinvia il pallone sul corpo di Roback che insacca, a porta vuota, il pallone dell'1-0. Dopo aver subito la rete dello svantaggio, il Sassuolo diventa padrone assoluto del campo. Occasione al 29esimo minuto per gli emiliani. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un cross insidiosissimo ha attraversato tutta l'area di rigore del Milan. Rossoneri che si salvano in angolo dopo una leggere, ma fondamentale, deviazione. Altra occasione, sempre in favore della squadra di Bigica, al 44esimo minuto. Paz, uno dei migliori del match, a tu per tu con Pseftis sfiora il pareggio. Grande parata del portiere greco che ha smanacciato in calcio d'angolo.