Youth League- Real Madrid-Milan 2-1: Sia non basta per la vittoria

Il Real Madrid conquista una vittoria preziosa contro il Milan in Youth League , dimostrando una volta di più la solidità e la qualità del proprio settore giovanile. Dopo un inizio vivace, con i Blancos subito in controllo, il Milan ha avuto alcune opportunità per rientrare in partita, ma alla fine la difesa del Real ha avuto la meglio.

La partita è stata equilibrata per gran parte dei 90 minuti, con i rossoneri che, nonostante qualche errore individuale, hanno messo in difficoltà la retroguardia avversaria. L’episodio chiave è arrivato con il rigore concesso al Real per un intervento dubbio in area, che ha spianato la strada alla vittoria. Il Milan, però, ha protestato a lungo per alcune decisioni arbitrali controverse, tra cui un trattenimento evidente su Liberali non punito con il penalty.