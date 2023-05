Primavera 1, Verona-Milan 0-3: vittoria netta e salvezza conquistata | News

Grazie al successo di oggi pomeriggio contro il Verona, il Milan primavera di Ignazio Abate ha raggiunto l'aritmetica salvezza in campionato

Un bel Milan oggi ha vinto contro il Verona conquistando l'aritmetica salvezza nel campionato di Primavera 1. A Verona finisce 0-3 il match tra i gialloblù e i rossoneri grazie alle reti di Hugo Cuenca, Simic e Sia nel finale di gara. Partita ben gestita dalla squadra di Ignazio Abate anche se i padroni di casa, specialmente nel primo tempo, hanno creato un paio di occasioni da gol. All'ottavo minuti, infatti, Nava ha negato il gol a Bernardi da posizione ravvicinata compiendo una grandissima parata, poi al 13esimo ha negato il gol a Cazzadori. Tra le due occasioni, però, ne è arrivata una da parte del Milan con Traore che per poco non segnava direttamente da calcio di punizione. Al 19esimo ancora padroni di casa pericolosi, questa volta con Brigantini che ha colpito l'esterno della rete. Da lì in poi è entrato nel pieno del match il Milan dove al 26esimo va vicino al vantaggio con un colpo di testa di Longhi, ma Boseggia ha compiuto un grande intervento. Al 43esimo ghiotta occasione per il Diavolo con Coubis che, direttamente da calcio di punizione, ha colpito l'incrocio dei pali.

Ripresa che si apre con il Milan che va in vantaggio al 55esimo grazie ad un super gol di Cuenca. Il paraguayano gioca con la linea di fondo, salta tre avversari e una volta entrato in area di rigore ha sparato il pallone verso il secondo palo. Gran gol per quello che è stato il migliore in campo. Il Milan non si ferma perché Gala va vicino al raddoppio al 58esimo, ma il suo tiro è terminato di poco alto. Si riaffaccia il Verona due minuti più tardi con Matyjewicz che ha colpito il pallone di testa su un cross di Gomez, ma la sfera è finita alta di poco. Al 63esimo arriva il raddoppio del Milan. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Eletu calcia male dalla distanza ma il pallone finisce tra i piedi di Simic che prima riesce a stoppare, poi ha insaccato in rete girandosi da attaccante vero.

Dopo il gol del 2-0 milanista, la partita va via via spegnendosi e gli allenatori fanno diversi cambi. Azzeccati quelli di Abate che al 75esimo decide di far entrare El Hilali e Sia. E proprio loro due, un minuto più tardi, troveranno il gol del 3-0 definitivo. Gran palla del numero 10 per il giovane bomber che prima salta Boseggia, poi insacca il pallone in rete a porta completamente vuota. Inerme il Verona che rischia di andare sotto di un altro gol. Zeroli all'81esimo ha sfiorato l'eurogol, mentre tre minuti più tardi El Hilali ha impegnato Boseggia direttamente su calcio di punizione. Termina così il match tra Verona e Milan con i rossoneri che conquistano l'aritmetica salvezza a due giornate dal termine del campionato di Primavera 1.

Classifica Primavera 1 — Lecce 60

Torino 59

Fiorentina 57

Sassuolo 53

Juventus 53

Roma 52

Frosinone 47

Inter 46

Empoli 46

Bologna 45

Sampdoria 44

Milan 44

Verona 42

Cagliari 40

Atalanta 38

Napoli 32

Udinese 19

Cesena 11