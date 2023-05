Primavera, Verona-Milan 0-3: il report della vittoria rossonera

Verona-Milan: Cuenca, Simić e Sia a segno nella ripresa per sigillare la permanenza rossonera in Primavera 1

(fonte:acmilan.com) - Tre gol per tre punti decisivi. È uno splendido pomeriggio, quello del Milan Primavera sul campo dell'Hellas Verona: un 3-0 dal valore doppio, perché porta a sei i punti di margine dei rossoneri sull'Atalanta quartultima, divario incolmabile quando mancano due turni al termine e c'è anche il vantaggio dello scontro diretto. A decidere la 32ª giornata sono tre gol, tutti nel secondo tempo, di Hugo Cuenca (uno dei migliori gol della stagione), Jan-Carlo Simić e Diego Sia: reti di pregevole fattura che timbrano un risultato meritato.

Dopo un primo tempo combattuto, infatti, i rossoneri sono saliti di giri in una ripresa dove hanno creato tanto e concesso poco alle iniziative scaligere. Il pomeriggio di Verona conferma l'ottimo momento di forma della squadra di Abate: sei risultati utili consecutivi in campionato, con 14 punti raccolti in totale da un gruppo giovane - una delle età medie più basse del campionato - e destinato a regalarsi grandi soddisfazioni nei prossimi anni. L'immediato futuro proporrà una sfida affascinante, la trasferta contro la Juventus alle 16.30 di lunedì 22 maggio. Bravi ragazzi!

LA CRONACA

Avvio pimpante per un Milan che propone Simić per Casali (squalificato) e Longhi come punta centrale. La squadra di Abate va vicina al gol al 3' con un colpo di testa di Zeroli e al 12' su una bella punizione di Traorè. Anche gli scaligeri bussano dalle parti di Nava, impegnando il portiere rossonero in due belle parate all'8' e al 14'. I ritmi calano, ma al 26' Longhi ha una grande occasione che viene respinta sulla traversa da Boseggia. Tanto possesso e poche occasioni nella fase centrale di un primo tempo che si chiude con un'altra grande chance per l'1-0: al 43' una bella punizione di capitan Coubis si stampa sull'incrocio dei pali.

La ripresa parte con una novità (dentro Gala per Foglio) e un Milan protagonista in avanti con Zeroli e Traorè. Al 56' arriva il meritato vantaggio rossonero, con una perla speciale firmata da Hugo Cuenca: il paraguayo parte in dribbling sulla destra, si libera di cinque avversari e deposita in rete con un sinistro a rientrare. Un gol speciale che infonde maggiore coraggio al Milan, che prova a controllare con personalità. Al 62' Gala sfiora il raddoppio impegnando Boseggia, e sul corner successivo arriva il 2-0 con Simić, lesto a girarsi a centro area su assist di Victor. I padroni di casa accusano il colpo, e al 76' il neo entrato Sia trova il tris con un grande inserimento centrale concluso da un dribbling secco per saltare Boseggia. Nel finale i rossoneri vanno vicini al poker con Zeroli, El Hilali e Malaspina, ma il risultato non cambia più.

LE DICHIARAZIONI

"Sono troppo felice per i ragazzi", così, dopo la partita di Verona, un soddisfatto Mister Ignazio Abate. "È stato un anno bellissimo. Dopo la sosta per i Mondiali abbiamo vissuto un momento di difficoltà con tanti infortuni. Ma abbiamo reagito facendo più punti di tutti nelle ultime 11 partite, giocando un grandissimo girone di ritorno. I ragazzi hanno dimostrato il loro spirito e la loro unione, vincendo quasi tutti gli scontri diretti. Contro l'Hellas la squadra ha giocato una grandissima partita cercando sempre di proporre gioco con le loro idee. Abbiamo avuto l'umiltà di lottare su ogni pallone, mostrando intensità, qualità e mentalità, sapendo leggere i momenti della partita. Sono molto contento di tutti i ragazzi, che si sono fatti trovare pronti: è un bellissimo gruppo dove si respira un'aria positiva".

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 0-3

HELLAS VERONA (3-5-2): Boseggia; Matyjewicz, Calabrese (40'st Nwanege), Ebenguè; Bragantini (33'st Dentale), Schirone (40'st Dalla Riva), Joselito, Riahi, Bernardi; Cazzadori (33'st Patanè), Caia (16'st Diao Baldé). A disp.: Marchetti, Toniolo; De Battisti, Zorom, Furini, Dias Patricio. All.: Sammarco (squalificato, in panchina Larini).

MILAN (4-3-3): Nava; Simić, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Victor (30'st Malaspina), Foglio (1'st Gala), Zeroli; Cuenca (33'st Alesi), Longhi (29'st Sia), Traorè (29'st El Hilali). A disp.: Bartoccioni, Pseftis; Andrews, Bartesaghi, D'Alessio, Paloschi. All.: Abate.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Gol: 11'st Cuenca (M), 18'st Simić (M), 31'st Sia (M).

Ammoniti: 28' Schirone (V), 37' Foglio (M), 24'st Coubis (M), 37'st Calabrese (V).