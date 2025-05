Primavera – Torino-Milan 2-1: blackout e corsa Playoff che si complica

Torino-Milan, il primo tempo

Parte forte il Milan: rossoneri subito in avanti in uno dei più classici approcci dei ragazzi di Guidi. A guidare le prime discese Magni e Sala, ma in entrambe le occasioni la difesa granata chiude con agilità. La prima vera occasione da gol arriva al minuto 18: Bonomi si incarica della battuta di una punizione dal limite, il tiro è ben indirizzato, ma sulla traiettoria interviene il Torino che si rifugia in corner. Tre minuti più tardi ci prova anche Magni. mancino smanacciato da Plaia. IL Toro risponde con Gabellini: prima un sinistro alto sopra la traversa, poi su regalo di Pittarella non approfitta dell'occasione. Da lì poche emozioni fino al 43', quando Comotto accende la lampadina ed innesca Hoodzic. mancino alle stelle da buona posizione.