Primavera – Sampdoria-Milan 2-3: i ragazzi di Guidi ritrovano il sorriso

Sampdoria-Milan, il secondo tempo

La seconda frazione di gara parte su ben altre frequenze rispetto alla prima. Pronti, via, infatti, ed i padroni di casa pareggiano subito i conti: sugli sviluppi di un corner la sfera viene rimessa al centro. Patrignani si fa trovare smarcato ed incorna la rete del pareggio. I rossoneri non si scompongono e tre giri d'orologio più tardi si riportano in vantaggio: Perrucci imbuca con un tocco delizioso per Ibrahimovic che, all'ingresso in area di rigore, apre il piattone e batte Scavigno. Ma il Diavolo non si ferma e poco più tardi sferra un altro colpo: Eletu lancia Bakoune sulla destra, il capitano dei rossoneri mette al centro e trova Di Siena inspiegabilmente libero. Il neo-entrato chiude con il destro e batte per la terza volta la difesa blucerchiata. La Samp non ci sta ed a 10 minuti dalla fine accorcia il risultato: Longoni si supera sul colpo di testa e chiama il miracolo, la terna arbitrale, però, non è dello stesso parere e assegna il gol ai doriani. Ma rimane qualche dubbio. È l'ultima emozione del match: il Milan batte la Sampdoria con il risultato di 3-2.