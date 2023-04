Primavera, Roma-Milan 3-2: sconfitta in rimonta dei ragazzi di Abate

Il Milan primavera di Ignazio Abate cade in rimonta al 'Tre Fontane' contro la Roma: rossoneri in piena zona play out

Enrico Ianuario

E' terminata da pochi minuti la partita tra Roma e Milan, valida per la 26esima giornata del campionato di Primavera 1. La squadra di Ignazio Abate ha disputato un'ottima partita, ma si è arresa davanti ad un avversario più forte sia sulla carta che in campo. E infatti i rossoneri sono andati in difficoltà sin dai primi minuti di gioco a causa del grande pressing della Roma che, però, dopo appena dieci minuti di gioco hanno perso per infortunio Oliveras. Nonostante la Roma avesse il pallino del gioco, è il Milan ad avere la prima vera occasione da gol al 17esimo con Sia autore di una bella azione il quale a sua volta trova Cuenca sulla destra che ha provato a calciare verso il palo più lontano, ma ha trovato la parata di Baldi. Un minuto dopo subito la reazione della Roma con Pagano che dal limite fa partire un tiro che finisce di poco alla destra di Nava.

Al 26esimo la Roma trova il gol del vantaggio: gran cross dalla destra di Pisilli per Misitano che insacca la sfera di testa. Al 38esimo occasione per il Milan. Grande azione personale di Cuenca che poi serve perfettamente il taglio di Sia: il tiro del giovane attaccante finisce sull'esterno della rete. Un minuto dopo risponde subito la Roma con una gran botta dalla distanza di Cassano, ma Nava para con i pugni. Ma è il Milan ad avere l'ultima ghiotta occasione da gol nel finale di primo tempo. Altra grande azione di Cuenca, con l'esterno d'attacco che serve El Hilali. Spalle alla porta e dentro l'area di rigore, il numero 10 si gira e calcia di sinistro: palla alta. Ripresa che vede il Milan ancora pericoloso al 57esimo. Grande azione di Sia sulla sinistra che poi mette un palone in mezzo per Cuenca che calcia a botta sicura: la palla viene salvata sulla linea da un difensore della Roma!

Il gol è nell'aria, infatti i rossoneri pareggiano con Diego Sia che capitalizza al meglio un gran cross rasoterra dalla destra di Bakoune. Milan in forcing offensivo e va vicinissimo al vantaggio con El Hilali che colpisce una traversa al 68esimo. Ma il gol della squadra di Abate arriva ugualmente cinque minuti più tardi: strepitosa rete di Stalmach tira una sassata dai 25 metri che si insacca nell'angolino alla sinistra di Baldi! Rimonta completata? Macché. Al 76esimo i giallorossi pareggiano grazie ad un gran gol di Cassano dal limite dell'area. La partita non è finita perché all'82esimo la Roma trova il gol del controsorpasso grazie ad un calcio di rigore causato da Bozzolan e realizzato da Pagano. Partita che va verso i titoli di coda, ma all'88esimo Alesi va vicinissimo al gol del pareggio con un colpo di testa che finisce fuori di poco. Termina con un entusiasmante 3-2 il match del 'Tre Fontane' tra Roma e Milan.

Classifica Primavera 1 — Lecce 55

Torino 48

Roma 47

Frosinone 45

Fiorentina 42

Sassuolo 42

Juventus 40

Empoli 39

Bologna 38

Inter 33

Sampdoria 32

Verona 32

Cagliari 32

Atalanta 31

Milan 30

Napoli 28

Udinese 16

Cesena 9