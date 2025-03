Primavera – Roma-Milan 1-3: meraviglia rossonera, un successo d’oro!

Roma-Milan, il primo tempo

Parte in quarta il Milan: al 3' minuto Perrucci viene pescato da solo davanti a De Marzi, il 7 scavalca il portiere, ma viene fermato sulla linea da Sangare che svetta più in alto di lui. Un giro d'orologio più tardi Sala raccoglie una palla vagante al limite dell'area e piazza il destro. La traversa gli dice di no. L'avvio arrembante del Diavolo non si ferma: al 15' Liberali recupera la sfera e lancia Scotti in contropiede. Quindi Perrucci. Sangare interviene in area e blocca provvidenzialmente i rossoneri. Al 24' Perrucci riceve il suggerimento di Comotto e calcia: destro a fil di palo. Da lì nessun'altra emozione. Resiste il pareggio fino al duplice fischio.