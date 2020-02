Primavera, Parma-Milan: la formazione ufficiale rossonera

NEWS MILAN – Oggi si gioca la 17.a giornata del campionato Primavera 2, Parma-Milan. Ecco la formazione ufficiale rossonera, scelta da mister Federico Giunti:

Soncin; Stanga, Merletti, Michelis, Oddi; Frigerio, Torrasi, Mionic; Olzer, Pecorino, Tonin.

Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30.

I rossoneri sono in testa al campionato, corrono in solitaria verso la promozione. Nel frattempo, il Milan femminile conquista il secondo posto in solitaria con una super vittoria in trasferta: continua a leggere >>>

