Primavera, pagelle Milan-Genoa 4-2: Nasti al top, mistero Lazetić

Marko Lazetic (attaccante AC Milan Primavera) male in 45' giocati in Milan-Genoa | News (Getty Images)

Il Milan Primavera ha battuto, al 'Vismara', il Genoa Primavera per 4-2 nella 34^ e ultima giornata del Campionato Primavera 1 TIMVISION. I rossoneri di mister Christian Terni, in gol con Marco Nasti (doppietta), Youns El Hilali e Giovanni Robotti, in virtù di questo successo, hanno conquistato la salvezza: giocheranno in questa categoria anche nella stagione 2022-2023. Vediamo, dunque, i protagonisti del match nella fila dei Giovani Diavoli Rossoneri, nel bene e nel male, con le nostre pagelle.