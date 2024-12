Primavera – Monza-Milan 0-2: Scotti fa volare ancora i rossoneri

Al 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi' di Monza va in scena la sfida, valevole per la 17^ giornata del campionato Primavera 1, fra Monza e Milan. I rossoneri partono subito forte e si prendono le redini del gioco. Tanto possesso palla e ottimi disimpegni nell'evitare il pressing dei padroni di casa. La prima occasione passa dai piedi di Bakoune che, assistito da Scotti, conclude in corsa ma Ciardi evita la rete che apre le marcature. Passano 17' ed ecco la seconda chance sprecata dal Milan: Ibrahimovic viene servito in area di rigore ma conclude con un tiro troppo debole e centrale. Dopo un solo minuto di recupero, si conclude il primo tempo del match.