Milan Primavera, Zeroli: “Mi ispiro a Loftus-Cheek, Camarda mi ha sorpreso”

Sulla posizione di trequartista : "Mi trovo bene, mi piace buttarmi tra le linee. Mi ispiro a Loftus-Cheek, è un giocatore che mi piace molto. Mi trovo bene in questo ruolo".

Sulla Youth League : "Arriviamo carichi e ci prepareremo nel migliore dei modi. Sono contento di essere rientrato, anche se non sono stato fermo tantissimo. Puntiamo ad arrivare ancora più in fondo dell'anno scorso".

Sul ritorno in Primavera : "Chi mi ha sorpreso? Camarda. È cresciuto mentalmente e fisicamente, è cambiato tanto". LEGGI ANCHE: Primavera, il derby fra Milan e Inter finisce 1-1: ecco le pagelle dei rossoneri >>>

