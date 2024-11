Primavera – Milan-Verona 3-0: esulta Guidi, tre punti fondamentali

Milan-Verona, il primo tempo

I primi minuti di gara sono all'insegna dell'equilibrio. Il primo a provare ad interrompere questo trend iniziale è Stalmach, ma l sua conclusione da posizione defilata non ottiene il risultato sperato. Poco più tardi ci prova anche Eletu, ma anche per lui non c'è fortuna: la difesa veneta fa muro. Alla mezz'ora una bella azione corale porta all'inserimento di Perrucci che, dopo aver saltato il suo diretto avversario, mette al centro. Bakoune manca di poco l'impatto col pallone. Il lampo che sblocca il risultato arriva ad una manciata di minuti dal termine della prima frazione: Scotti riceve al limite dell'area ed imbuca per Bonomi, il 30 non può sbagliare e con una rasoiata ad incrociare batte Zouaghi. Dopo il vantaggio i rossoneri non si fermano e pochi istanti più tardi hanno l'occasione per il raddoppio con Stalmach. In questo caso la difesa veronese si supera e salva a pochi centimetri dalla linea di porta. È l'ultima emoione del primo tempo: rossoneri in vantaggio per 1-0.