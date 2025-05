Primavera – Milan-Udinese 4-0: successo schiacciante del Diavolo!

Milan-Udinese, il primo tempo

Pronti, via ed il Milan stappa subito il match: al 2' Magni viene liberato sulla destra, il suo cross raggiunge Bonomi che controlla e calcia in equilibrio precario. Palo. Sulla respinta il più lesto è Sala. L'8 insacca sotto la traversa la rete del vantaggio. L'avvio promettente alza le attese di un match che vede l'Udinese fanalino di coda della classifica. Ma tali aspettative non vengono rispettate. Il Diavolo, infatti, fatica a rendersi pericoloso nei minuti seguenti. Il lavoro dei friulani funziona e chiude gli spazi al Milan. Una buona occasione arriva al 14', ma Liberali non è preciso calciando con il destro a lato. Un minuto più tardi Magni, tra i più intraprendenti, si accentra e calcia. Mancino debole. Al 26' ci prova anche Perrucci, ma il suo colpo di testa non trova la porta. Al 33' Paloschi non approfitta dell'errore in uscita di Mosca, la palla vagante viene calciata da Bonomi. Lo stesso Mosca riprende la posizione e respinge. Nel recupero Liberali delizia il pubblico con un primo controllo sublime, ma non trova il modo per far male sul proseguo della sua azione. Dunque, si va a riposo sul risultato di 1-0.