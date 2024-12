Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma del campionato Primavera. Maximilian Ibrahimovic in panchina, Federico Guidi sceglie ...

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Milan-Roma , match del campionato Primavera. Si scende in campo alle ore 18:45 al 'Puma House of Football'. Federico Guidi lascia in panchina Maximilian Ibrahimovic. Ecco, dunque, le scelte dei due allenatori.