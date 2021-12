Primavera, Milan-Pescara 4-2: cronaca e tabellino del match | News

Oggi il Milan primavera di Federico Giunto è stato protagonista di una vittoria netta ai danni del Pescara: la gara è terminata 4-2

Approccio devastante del Milan al match: dopo appena 22 secondi Traorè sfonda in area e sul suo cross è decisiva la deviazione di Scipione per l'1-0 immediato. I rossoneri hanno il merito di insistere e non fermarsi, e così al 4' arriva subito il raddoppio. Nasti vola via in contropiede e davanti al portiere, con molto altruismo, serve Traorè per il 2-0. Dopo una fase di gestione andiamo vicini al tris con il diagonale velenoso di Kerkez, che sibila vicino al palo alla sinistra di Lucatelli. Una disattenzione in disimpegno costa però caro e rimette in partita il Pescara al 42', con il gol di Blanuta. Passa un solo minuto e Traorè, assoluto protagonista della prima frazione, ristabilisce le distanze: assist di Gala - che si riscatta immediatamente dopo l'errore sul gol ospite - e Chaka di sinistro non lascia scampo, 3-1. Gli abruzzesi restano in 10 a inizio ripresa per il rosso diretto a Sayari, sanzionato per un colpo a palla lontana ai danni di Gala. Nonostante l'inferiorità, gli ospiti riescono a trovare al 67' il gol del 3-2 ancora con Blanuta, che aggancia un lungo lancio e batte Jungdal. Anche in questo caso, però, i ragazzi di Giunti ci mettono poco a rimettere 2 gol di distanza con gli avversari: al 70' Nasti viene steso in area di rigore da Lucatelli, lui stesso si occupa della battuta del calcio di rigore. Esecuzione perfetta per il 4-2, il risultato non cambia più.