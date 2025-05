Primavera Milan, occasione playoff gettata al vento: ko 2-1 col Torino

Era un'occasione d'oro, ma la Primavera l'ha gettata al vento. Il pareggio del Verona sembrava un assist al bacio per il Milan , una vittoria avrebbe permesso di tornare in zona playoff a una giornata dal termine del campionato e invece a Torino è arrivato uno schiaffo. A Orbassano si sono imposti i padroni di casa granata, 2-1 dopo una gara scivolata inaspettatamente di mano in avvio di ripresa per alcune leggerezze determinanti. Nel primo tempo la squadra ha creato, era applicata, poi Dalla Vecchia-Gabellini hanno rovinato i piani e spento la luce. Bonomi ha accorciato le distanze senza cambiare la sostanza.

Nel momento della verità, arrivando dalla doppia incoraggiante vittoria Lazio+Udinese (2-0 e 4-0), un ko inaspettato e pesante come un macigno per le speranze di sesto posto, ora a -2. I rossoneri rimangono immobili a quota 58 punti in classifica e nel prossimo weekend battere il Genoa al PUMA House of Football non basterà, servirà parallelamente un inciampo dell'Hellas per agguantare i playoff. Dimenticare questo pomeriggio e mettere in campo ciò che rimane. Forza e coraggio: è difficile ma guai a mollare, proviamoci fino in fondo agli sgoccioli di una stagione importante.