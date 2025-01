Primavera – Milan-Lecce 2-1: i rossoneri tornano al successo

Milan-Lecce, il secondo tempo

Le attese non vengono tradite ed il match riparte subito con una fiammata. Purtroppo per il Milan ha i colori giallo e rossi. A seguito di un cross dalla destra da parte della formazione ospite, infatti, la palla giunge sul secondo palo. Sponda e svettata di Regetas che corregge in porta l'assist dei compagni. Il Milan non sta a guardare, anche se un'altra grande occasione ce l'ha di nuovo Regetas, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Questa volta il numero 11 grazia il Diavolo calciando fuori. Alla mezzora succede l'incredibile: prima Scotti si fa trovare smarcato sulla linea del fuorigioco e trafigge Rafaila per la rete del pari, poi è impeccabile due minuti più tardi a saltare più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner battuto magistralmente da Bonomi e girare a rete sul secondo palo. Doppietta e rimonta completata. Da lì il Milan si chiude e mantiene il risultato. Tre punti fondamentali per il Diavolo.