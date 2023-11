Primavera – Milan-Lecce 2-0: Scotti e Sia regalano il successo ad Abate

LA CRONACA — Il Milan parte forte con Sia. Al 4' manda alto di testa un bel traversone di Jiménez, un minuto più tardi è Malaspina a innescarlo ma il suo tentativo in acrobazia si spegne a lato. I ritmi si abbassano nella fase centrale, gli ospiti attendono con un baricentro basso. Jiménez prova a scuotere i rossoneri con una percussione al minuto 25, poi Scotti viene murato. Il Milan passa alla mezzora: lancio lungo per Sia che controlla e supera Lampinen-Skaug con un pallonetto morbido, è 1-0 per noi. I rossoneri insistono e sfiorano il secondo gol con il piazzato di Camarda (38') e con il tentativo impreciso di Zeroli, pescato a rimorchio al 41'. Vantaggio di misura all'intervallo.

Il copione non cambia nella ripresa. Al 48' l'occasione è per Stalmach, conclusione potente ma alta. I rossoneri gestiscono il possesso e non concedono spazio agli avversari, e al momento giusto accelerano. Minuto 62, Scotti si allarga e lascia partire un destro angolato dal vertice, Lampinen-Skaug non può nulla, è 2-0 Milan. Il Lecce fatica a reagire, e il match si vivacizza nel finale. Malaspina angola troppo al 76', Samek ci prova da lontano senza fortuna al minuto 80. Ancora occasioni: Sia (82') e Magni (85') non inquadrano lo specchio, Raveyre ha un grande riflesso su Agrimi all'86'. Finisce 2-0 per noi!

IL TABELLINO — MILAN-LECCE 2-0

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune (35'st Magni), Simić, Nsiala, Jiménez; Stalmach (22'st Sala), Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda (35'st Liberali), Sia (45'st Martinazzi). A disp.: Bartoccioni, Colzani; Paloschi, Parmiggiani; Bonomi. All.: Abate.

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug; Muñoz (43'st Gromek), Pacia, Faticanti, Addo; Samek, Vulturar, McJannet (23'st Minerva); Jemo (23'st Kodor), Helm (10'st Agrimi), Salomaa. A disp.: Leone; Casalongue, Davis, Kongslev, Lukoki, Thorisson, Zivanovic. All.: Castelluzzo.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Gol: 30' Sia (M), 17'st Scotti (M).

Ammoniti: 20' Stalmach (M), 22' Addo (L), 33'st Salomaa (L).

