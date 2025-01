Primavera – Milan-Lazio 0-0: pareggio a reti bianche per Guidi

Riparte il campionato del Milan Primavera di Federico Guidi. Al 'Puma House of Football' arriva la Lazio: ecco quanto successo in campo

Il Milan Primavera di Federico Guidi scende in campo contro la Lazio , in un gara che si prospetta spumeggiante. Ecco quanto accaduto al 'Puma House of Football'.

Milan-Lazio, il primo tempo

La prima mezz'ora del match segue una frequenza ben precisa: il Milan prova a tenere il pallino del match, la Lazio tenta di pungere in ripartenza, soprattutto dal versante di destra. Ed a rendersi pericolosi sono proprio i biancocelesti, prima con Di Tommaso che dopo una percussione si fa ipnotizzare dall'attenta uscita di Longoni, poi con Serra che non riesce a ribattere a rete il cross di Milani, anche in questo caso Longoni decisivo. Nel mezzo la risposta del Milan con Scotti: il numero 99 controlla al meglio uno spiovente di Eletu, ma non riesce nell'anticipo a Renzetti in uscita. Al 30' Bonomi ci prova da calcio piazzato, ma Renzetti si distende e respinge la minaccia. A qualche minuto dal termine del primo tempo Siman illude tutti con una conclusione precisa, ma poco fortunata che termina a fil di palo. Renzetti questa volta immobile. È l'ultima emozione della prima frazione di gara che termina così in pieno equilibrio.