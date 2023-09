Primavera, Milan-Juventus 3-0: cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | News

LA CRONACA

Il primo è estremamente fisico, pieno di contrasti ed entrambe le squadre faticano a costruire azioni fluide. Sono i bianconeri a creare le due occasioni più pericolose dei primi 40': la prima con Anghele al 12', che riceve in area ma viene ipnotizzato dall'intervento di Bartoccioni. Verso la fine della frazione, invece, è Turco a provare il destro a giro, che esce di poco. Il Milan, pur senza creare grandi occasioni, si mantiene in costante pressione offensiva e costringe la Juventus a difendersi. Il gol che stappa la partita arriva al 43' e nasce da un'invenzione di Victor, che taglia il campo per l'inserimento di Bonomi, che aggancia al volo e supera Vinarčík con un pallonetto preciso. Due minuti più tardi, Sia si inventa un assist acrobatico per Scotti, che entra in area e trova l'angolino di sinistro per l'immediato 2-0. Nel recupero, al 47', Scotti vola via a sinistra e serve Bonomi in mezzo, destro di prima intenzione, palo interno e 3-0.

Scorpacciata di gol in pochi minuti e rossoneri all'intervallo sul 3-0. La ripresa inizia però con la seconda ammonizione di Clinton Nsiala, che al 50' lascia la squadra in inferiorità numerica. La Juventus prova dunque a cercare subito il gol per riaprire la contesa e Anghele di testa da buona posizione manda alto. Il Milan si riordina e per i primi dieci minuti è Malaspina a disimpegnarsi da centrale difensivo al fianco di Simić. Al 54' siamo pericolosissimi in ripartenza, con un velo di Zeroli che apre spazio a Scotti, che di destro da ottima posizione manda alto. Al 59' Mister Abate attinge alla panchina per un triplo cambio e inserisce Jiménez, il debuttante Nissen e Stalmach. La Juve insiste ma trova poco terreno fertile, anzi in ripartenza è Magni ad andare al tiro al 73'. Quattro minuti più tardi anche i bianconeri restano in 10 per il secondo giallo a Ripani, e da quel momento la formazione di Abate va in gestione fino al fischio finale.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 3-0

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune (14'st Jiménez), Simić, Nsiala, Magni; Victor (24'st Perrucci), Malaspina (33'st Camarda); Scotti (14'st Nissen), Zeroli, Bonomi (14'st Stalmach); Sia. A disp.: Raveyre, Torriani; Parmiggiani; Sala; Camarda. All.: Abate.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vinarčík; Martinez, Domanico (1'st Bassino), Gil (8'st Boufandar); Turco, Florea, Ripani, Pagnucco; Vacca (8'st Finocchiaro), Anghele; Pugno (22'st Scienza). A disp.: Radu; Biggi, Crapisto, Firman, Ngana, Savio,Scarpetta, Crapisto. All.: Montero

Arbitro: Scatenza di Avezzano.

Gol: 43' Bonomi (M), 45' Scotti (M), 45+2' Bonomi (M).

Ammoniti: 1' Nsiala (M), 33' Scotti (M), 13'st Ripani (J), 42'st Bassino (J).

Espulsi: 5'st Nsiala (M), 32'st Ripani (M).

