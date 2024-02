Primavera, Milan-Inter 1-1: il commento del derby e classifica aggiornata

Al Puma House of Football va in scena l'atteso derby fra Milan e Inter, match valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 Tim. La sfida si apre subito col botto: dopo neanche 3' arriva il primo gol della gara, firmato da Kamate con un bel tiro a giro che si insacca all'incrocio. I rossoneri di Abate reagiscono bene allo svantaggio e si lanciano in avanti con grande volontà. Il Milan prende di forza le redini del gioco ma lascia davvero tanto spazio alle ripartenze dell'Inter. I ragazzi di Chivu vanno vicini al raddoppio con ben due contropiedi e Simic, di risposta, sfiora il pareggio con un colpo di testa che sfila di poco sulla traversa. Il match aumenta di giri e sale anche la tensione con alcuni brutti falli non puniti dall'arbitro. Lo spartito della partita cambia improvvisamente al 34': Camarda addomestica un pallone difficile in mezzo a tre avversari e lascia partire un tiro che si infila all'incrocio. L'Inter subisce il colpo e rischia anche di andare in svantaggio quando Scotti viene lanciato in porta e Raimondi salva tutto con una bella parata. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1.