Primavera – Milan-Cesena 1-1: i ragazzi di Guidi non vanno oltre il pari

Milan-Cesena, il primo tempo

L'approccio dei Giovani Diavoli rossoneri non è dei migliori, gli attacchi a cui la squadra di Guidi ha abituato tardano ad arrivare ed il Cesena prova ad approfittarne. Il primo allarme arriva al minuto 11, quando Nissen si allaccia con l'attaccante avversario lanciato a rete. I due cadono insieme a terra, ma per il direttore di gara non c'è nulla di irregolare. Immancabili le proteste ospiti. Subito dopo uno schema da calcio d'angolo detta il secondo allarme, anche se il tentativo si spegne a lato. Una manciata di minuti più tardi Sala ci prova dalla distanza, ma anche per lui il pallone trova solo il fondo. Al 25' cambia la partita: Perini stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un piazzato ed insacca alle spalle di Mastrantonio. I rossoneri non ci stanno e rispondono poco più tardi con due buoni tentativi: il primo dalla destra con un traversone di Bakoune chiuso dalla conclusione alta di Perera, il secondo dalla sinistra sulla cordata Ibrahimovic-Scotti, ma portiere e bandierina del guardialinee spezzano l'entusiasmo del Milan. Si chiude così, in vantaggio per gli ospiti, il primo tempo.