Primavera – Milan-Bologna 3-1: Comotto e Scotti la risolvono nella ripresa

Anche il secondo tempo si apre come il primo, con poche occasioni da una parte e dall'altra nelle fasi iniziali. Tra il 55'e il 58' una doppia occasione per Filippo Scotti , fino a quel momento di fatto inoperoso. Prima spizza di testa su calcio d'angolo e poi si coordina in rovesciata. In entrambi i casi la sfera termina larga.

In due minuti, dal 61' al 63', il Milan Primavera mette a segno un uno-due letale. Prima Christian Comotto di testa supera Ukko Happonen praticamente a porta vuota, poi Filippo Scotti riceve in area da Vittorio Magni e di destro segna il 3-1. Al 79' Mattia Liberali cade in area di rigore dopo un presunto contatto con un difensore del Bologna. Il penalty sembrava esserci, ma non per il direttore di gara Enrico Gemelli. E così il match si chiude senza altre occasioni.