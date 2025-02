Primavera – Milan-Atalanta 2-1: esulta Guidi, tre punti importanti

Il Milan Primavera di Federico Guidi torna in campo dopo il pareggio esterno contro il Cagliari, sulla sua strada l' Atalanta . Ecco quanto accaduto al ' PUMA House of Football '.

Milan-Atalanta, il primo tempo

Inizialmente le due squadre si aspettano studiandosi, ma basta poco per accendere il match. Il primo a provarci è Turco, oggi in aiuto dal Milan Futuro. L'ex Salisburgo lavora bene spalle alla porta e si gira. Mancino a giro che è di facile preda per Pardel. Al 25' si sblocca il risultato: Ossola trova al limite una palla vagante che calcia di prima intenzione verso la porta: mancino imparabile che si infila sotto al sette. Un capolavoro ad aprire le danze. La risposta dell'Atalanta non si fa attendere ed al 31' è Simonetto ad impensierire la difesa rossonera: il laterale mancino sgasa sulla sinistra e costringe Parmiggiani a rifugiarsi in corner. Pochi altri spunti, si va a riposo sull'1-0.