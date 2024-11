Primavera – Lecce-Milan 2-0: i ragazzi di Guidi crollano in trasferta

Il Milan Primavera di Federico Guidi scende in campo contro il Lecce in un gara che si prospetta scoppiettante. Ecco quanto accaduto allo Stadio Comunale ' San Pietro in Lama ' di Lecce.

Lecce-Milan, il primo tempo

L'approccio dei ragazzi di Guidi non è dei migliori, il Lecce ne approfitta e schiaccia i rossoneri nella propria metà campo difensiva. Il primo squillo, infatti, arriva dopo soli 3 minuti con Bertolucci che, sugli sviluppi di un corner, si fa trovare pronto sul secondo palo, ma il 77 non impatta al meglio e grazia Mastrantonio. Da lì i salentini continuano in un pressing asfissiante ed al 18' trovano la rete che spezza l'equilibrio: i rossoneri perdono una brutta palla in uscita, Gorter recupera ed imbuca per Bertolucci. L'ex Monaco non perdona davanti a Mastrantonio ed insacca la rete del vantaggio casalingo. Tre giri d'orologio ed il Lecce raddoppia: schema ben riuscito dalla bandierina concluso dall'incornata di Esposito a sorprendere l'estremo difensore rossonero. La risposta del Milan tarda ad arrivare, ci prova Liberali da calcio piazzato, ma senza successo. Si va a riposo sul 2-0 a favore del Lecce, Milan chiamato all'impresa.