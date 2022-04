Primavera, Juventus-Milan 4-1: sconfitta pesante, assist per Lazetic

Sconfitta pesante del Milan Primavera contro la Juventus per 4-1. Playoff lontani, un tempo per Marko Lazetic: il racconto del match

Poteva essere la gara della svolta per agganciare definitivamente la zona playoff, ma il Milan Primavera incappa in una giornata storta. La Juventus si dimostra superiore e porta a casa tre punti con un 4-1 che non ammette repliche. I bianconeri impattano al meglio la partita e inanellano una serie di occasioni prima di trovare il vantaggio con Chibozo, che arriva dopo una bella risposta di Desplanches. A questo punto arriva una reazione decisa da parte dei ragazzi di Federico Giunti, che però non capitalizzano due occasioni clamorose prima con Gala, poi con Nasti. E siccome il calcio spesso sa essere crudele, ecco arrivare subito doppio il raddoppio dei padroni di casa con Bonetti.