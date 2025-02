Primavera – Juventus-Milan 0-3: tris che vale oro, Guidi vola in classifica!

Juventus-Milan, il primo tempo

I primi minuti di gioco sono all'insegna della lotta in mezzo al campo: le due squadre si studiano senza risparmiare colpi. La prima vera occasione del match capita sui piedi di Lopez che, dopo un grossolano errore di Longoni in uscita, si ritrova a tu per tu con il classe 2008. Il mancino è impreciso e si spegne sul fondo. Sono i bianconeri a dare l'impressione di controllare il gioco, ma il calcio è fatto anche di episodi. Un minuto più tardi, infatti, Bonomi anticipa intelligentemente l'avversario in area di rigore e guadagna un prezioso tiro dagli undici metri. Si incarica della battuta lo stesso numero che trasforma il penalty incrociando con il destro. 1-0 Milan. La Juventus non sta a guardare e si rigetta in avanti. Al 36' arriva una doppia occasione sventata in entrambe le situazioni da un Nissen monumentale: prima su Finocchiaro, poi su Pagnucco. Quattro giri d'orologio ed Ossola prova ad allungare le distanze: serve un grande intervento di Zelezny per evitare il raddoppio. Si va così a riposo su situazione di vantaggio in favore del Diavolo.